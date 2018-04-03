Новости Москва Инфо

В связи с празднованием Дня Весны и Труда первая рабочая неделя мая продлится всего два дня — 3 и 4 мая.

«В связи с празднованием Первомая, который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд», — подчеркнули в ведомстве. Выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и продолжатся до среды, 2 мая.

При этом в связи с празднованием Дня Победы 9 мая, который в этом году приходится на среду, переносов не планируется, россияне будут отдыхать только один день. Однако рабочее время в предпраздничный вторник, 8 мая, согласно Трудовому кодексу сократится на час.

Кроме того, дополнительные выходные ждут россиян и в начале лета. В июне, в связи с празднованием Дня России 12 числа, который в этом году приходится на вторник, у россиян будет три выходных подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня включительно.

дата публикации 3.04.2018

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