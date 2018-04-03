Новости Москва Инфо
Пресечена попытка кражи военных карт
ФСБ смогло предотвратить утечку секретных материалов военного назначения за рубежом.
Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность группировки, члены которой собирали секретные топографические материалы военного назначения, чтобы передать их потом иностранной стороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Среднему Уралу.
«В одно и то же время в квартирах трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Найдены и изъяты электронные и бумажные копии секретных карт генштаба вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведомство решило не возбуждать уголовное дела, так как удалось предотвратить передачу секретных сведений. Задержанных предупредили о недопустимости действий, подпадающих под статьи 275 и 276 УК РФ («государственная измена» и «шпионаж»). Все трое признали, что создавали угрозу безопасности России и отказались от совершения таких поступков впредь, добавили в пресс-службе..
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.