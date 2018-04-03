Новости Москва Инфо

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность группировки, члены которой собирали секретные топографические материалы военного назначения, чтобы передать их потом иностранной стороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Среднему Уралу.

«В одно и то же время в квартирах трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Найдены и изъяты электронные и бумажные копии секретных карт генштаба вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство решило не возбуждать уголовное дела, так как удалось предотвратить передачу секретных сведений. Задержанных предупредили о недопустимости действий, подпадающих под статьи 275 и 276 УК РФ («государственная измена» и «шпионаж»). Все трое признали, что создавали угрозу безопасности России и отказались от совершения таких поступков впредь, добавили в пресс-службе.

.