В Кремле не знают об инициативе провести саммит о ситуации на Украине в формате «нормандской четверки», но без участия Владимира Путина. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения», — сказа Ушаков.

Лидеры Германии, Франции и Украины проведут встречу, которая будет посвящена вопросу размещения миротворцев в Донбассе. Согласно информации из некоторых СМИ стороны решили не приглашать Россию на этот саммит.

В МИД России заявил, что не знают о том, что Германия, Франция и Украина собираются провести встречу по Донбассу без участия РФ. «В МИД России о такой встрече пока ничего не знают», — сказали интервьюируемые.

дата публикации 3.04.2018

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