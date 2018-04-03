Со стороны национального родительского комитета поступило предложение о создании министерства по вопросам семьи, бережливого

отношения к материнству и демографической политике. Члены этой организации направили обращение на имя Валентины Матвиенко и просят

провести соответствующие парламентские слушания.

Организация уже занимается разработкой пунктов проекта с описанием функций и основных направлений деятельности будущих ведомств Ирина

Волынец напомнила о том, что несогласованность действий снижает эффективность работы в этой области.

Объединив рычаги управления в вопросах семьи и демографии государство сможет заниматься более интенсивно материальной поддержкой

семей, правовым регулированием, а также организацией взаимодействия с образовательными и медицинскими учреждениями.

В задачи ведомства также будет входить

Задача:контроль при подготовке профессиональных работников для отдела опеки и попечительства

Цель:свести к минимуму риски изъятия детей из семьи.

Восемьдесят процентов сирот имеют родителей. Поэтому акцентируется внимание на оказании помощи малоимущей семье, чтобы снизить эту

статистику. Исключение составят пьющие родственники или наркоманы. Денежная помощь в этом случае не предусмотрена, изучается

возможность перевоспитания.

По мнению национального родительского комитета министр по делам семьи должен осуществлять кровной семьи, которую никто не заменит.

дата публикации 3.04.2018

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