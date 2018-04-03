Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, смягчающее условия реструктуризации задолженности регионов. Документ опубликован на сайте правительства России.

«Установлены менее жесткие условия реструктуризации задолженности субъектов Федерации. Смягчение требования к доле государственного долга субъекта Федерации позволит повысить устойчивость бюджетов субъектов Федерации, заключивших дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, снизить риски нарушения регионами-должниками обязательств по поэтапному снижению доли государственного долга субъекта Федерации в сумме доходов бюджета региона», — говорится в пояснительной записке к документу.

Постановлением правительства от 2017 года было определено, что федеральный Минфин вправе при заключении дополнительных соглашений установить на 1 января 2018 года предельные значения доли государственного долга регионам.

«При этом в случае снижения в действующих соглашениях по состоянию на 1 января 2018 года к фактическому уровню на 1 января 2017 года доли государственного долга субъекта Федерации более чем на 2% объема доходов без учета безвозмездных поступлений за 2017 год предусматривалась возможность установления доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2018 года со снижением не менее чем на 2% от фактического значения доли государственного долга субъекта Федерации на 1 января 2017 года, но не выше ее фактического значения на 1 декабря 2017 года», — напоминает правительство.

Подписанным постановлением эта норма исключена, говорится в документе.

дата публикации 3.04.2018

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