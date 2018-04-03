Автомагистраль
Идет подача заявок для получения разрешений на парковку
Двадцать две тысячи автомобилистов подали заявки на оформление парковочных разрешений.
Цифра, соответствующая количеству автомобилистов, подавших
заявки на получение парковочных разрешений впечатляет.
Уже больше двадцати тысяч человек торопятся с оформлением.
АМПП фиксирует статистику. Первый весенний месяц выявил тенденцию дифференцированного оформления документов.
9 тысяч пользователей автомобилей оформили разрешение для
инвалидов
8 тысяч пользователей автомобилей оформили разрешение для многодетных семей
3 тысячи пользователей автомобилей обратились за резидентными разрешениями
5 тысяч обращений прошло оформление на портале мэра и
правительства Москвы
Все остальные случаи подачи документов прошли чере организации МФЦ
Рейтинг популярности среди МФЦ: район Хамовники (378 заявок), Басманного район (306) и МФЦ Северного и Южного Тушина (299).
Cейчас существует три разновидности парковочных разрешений.
Категории следующие:
- резидентные;
Этот вид разрешений позволит бесплатно оставить машину на платных уличных парковках своего района
- льготные;
Этот вид разрешений оформляют для инвалидов
- многодетные семьи;
Этот вид разрешений оформляют для многодетных семей
Необходимо продлевать парковочное разрешение за два месяца до окончания срока действия документа.
дата публикации 3.04.2018.
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