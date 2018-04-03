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Автомагистраль

Идет подача заявок для получения разрешений на парковку

Фото: www.flickr.com

Идет подача заявок для получения разрешений на парковку

03 апреля 2018г., 16:05

Двадцать две тысячи автомобилистов подали заявки на оформление парковочных разрешений

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Цифра, соответствующая количеству автомобилистов, подавших заявки на получение парковочных разрешений впечатляет.
Уже больше двадцати тысяч человек торопятся с оформлением.

АМПП фиксирует статистику. Первый весенний месяц выявил тенденцию дифференцированного оформления документов.

9 тысяч пользователей автомобилей оформили разрешение для инвалидов
8 тысяч пользователей автомобилей оформили разрешение для многодетных семей
3 тысячи пользователей автомобилей обратились за резидентными разрешениями

5 тысяч обращений прошло оформление на портале мэра и правительства Москвы
Все остальные случаи подачи документов прошли чере организации МФЦ

Рейтинг популярности среди МФЦ: район Хамовники (378 заявок), Басманного район (306) и МФЦ Северного и Южного Тушина (299).

Cейчас существует три разновидности парковочных разрешений.

Категории следующие:
- резидентные;
Этот вид разрешений позволит бесплатно оставить машину на платных уличных парковках своего района
- льготные;
Этот вид разрешений оформляют для инвалидов
- многодетные семьи;
Этот вид разрешений оформляют для многодетных семей

Необходимо продлевать парковочное разрешение за два месяца до окончания срока действия документа.

дата публикации 3.04.2018

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