Образование/Карьера
РАН предлагает отказаться от ЕГЭ
Александр Сергеев на московском экономическом форуме предложил вернуть аспирантуру и дать возможность молодым выстраивать свою.
Александр Сергеев, занимающий пост президента РАН, высказал
мнение о том, что необходимо отменить ЕГЭ.
В период проведения московского экономического форума он сообщил, что в России актуальна проблема утечки мозгов.
Если страна опасается утечки долларов, то необходимо обращать внимание и на утечку интеллекта из страны.
Отказ от ЕГЭ позволит вернуться к прежней системе образования и к аспирантуре, которая в ее прежнем виде являлась всегда стимулом для научной деятельности
После этого заявления Ольга Васильева обратила внимание прессы на то, что механизм проведения ЕГЭ совершенствовался последние годы, выводя в то же самое время из заданий тестовую часть.
Глава Минобрнауки РФ обещала, что проведение ЕГЭ будет процессом комфортным и объективным.
Андрей Емельянов озвучил статистику опроса ВЦИОМ, в соответствии с ней более 60% считают процедуру ЕГЭ способом для избежания нарушений. Cуществуют опасения, что резкие изменения в системе ЕГЭ в период активной фазы сдачи заданий вызовут излишние волнения и стресс у родителей и школьников.
Кроме того замминистра образования и науки Сергей Кравцов объявил о возможном переходе ЕГЭ в электронный вариант.
дата публикации 3.04.2018.
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