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Политика

Навальный утвердил название партии

Фото: © Стоп-кадр видео

Навальный утвердил название партии

ИА «РОСБАЛТ» 03 апреля 2018г., 18:43

Минюст РФ принял на проверку документы для проведения съезда партии «Рабочее название»

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Оппозиционный политик Алексей Навальный и его сторонники подали в Минюст РФ документы о проведении съезда партии под названием «Рабочее название».

По его словам, такое название выбрано в связи с тем, что названия партии воруют до съезда. «В этот раз мы подали уведомление о съезде партии „Рабочее название“. А там переименуем», — добавил Навальный.

Отмечается, что съезд партии запланировано провести 19 мая.

«Подтверждаем предоставление в федеральный уполномоченный орган организационным комитетом по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда политической партии с предполагаемым наименованием Политическая партия „Рабочее название“ документов», — говорится в письме за подписью замдиректора департамента Минюста по делам некоммерческих организаций.

Ранее сообщалось, что Минюст РФ по заявлению бывшего сторонника Навального Виталия Серуканова зарегистрировал «Партию прогресса».

Политическую организацию с таким названием уже шесть раз безуспешно пытался зарегистрировать Навальный.

дата публикации 3.04.2018

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Москва-Инфо

   