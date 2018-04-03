Будем здоровы

В теле человека ученые обнаружили сеть каналов. По ним распространяется рак.

В человеческом теле обнаружили сеть наполненных жидкостью каналов, которые могут в том числе использоваться для перемещения клеток рака. Сеть каналов может образовывать неизвестный ранее орган.

Находку совершили американские ученые во время проведения эндоскопии. Новые технологии позволили исследователям с помощью микроскопа изучить клетки кишки человека. Ученые ожидали увидеть, что желчный проток окружен плотной стенкой ткани, однако они обнаружили, что кожа будто бы состоит из узора.

После нескольких исследований обнаружилось, что подобным образом выглядят ткани и других органов, а узор – это сеть каналов, по которым перемещаются жидкости.

Изучив ткани других органов, в том числе носа, исследователи выяснили, что каналы проходят и через них. Ученые предполагают, что эти каналы, по которым циркулирует жидкость, могут затрагивать все ткани в организме и являться новым органом, в котором содержится до 1/5 всей жидкости организма.

Об этих микроскопических каналах не было известно ранее, потому что стандартные методы исследования тканей приводили к оттоку жидкости и разрушению коллагеновых волокон, образующих каналы, поясняют ученые. По мнению исследователей, новый орган имеет амортизирующую функцию, защищая таким образом органы.

Также они предполагают, что каналы могут способствовать метастазированию рака, позволяя раковым клеткам проникать в лимфатическую систему и быстро перемещаться к другим органам.

дата публикации 3.04.2018

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