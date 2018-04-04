Госдума приняла в первом чтении законопроект, изменяющий порядок вручения призывникам повестки в военкомат.

Законопроектом предлагается сохранить нынешний способ вручения гражданам повесток — лично под расписку. При этом установливается еще один способ вручения повесток — по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.

В последнем случае повестки, направленные гражданам по почте, будут считаться полученными под расписку в день доставки (вручения) таких писем этим гражданам, следует из документа.

Напомним, в настоящее время ответственность гражданина за уклонение от призыва на военную службу поставлена в прямую зависимость от факта получения им повестки под расписку, чем и пользуются многие недобросовестные граждане, заявили в Госдуме.

дата публикации 4.04.2018

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