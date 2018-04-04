В ночь с 7 на 8 апреля "Ласточки" будут курсировать до 2:00, а время ожидания поезда составит до 10 минут.

Последний поезд против часовой стрелки отправится со станции Андроновка в 2:03 и доедет до Балтийской. По часовой стрелке последняя "Ласточка" отправится с Андроновки в 1:51 и доедет до Панфиловской.

Ранее сообщалось, что на Пасху продлят работу столичного метрополитена и городского наземного транспорта. В ночь на воскресенье, 8 апреля, подземка будет работать до 2:00. Наземный транспорт будет ходить до 3:30 по 161 наиболее востребованному маршруту.

ЦППК и МТППК 8 апреля увеличат количество остановок 53 пригородных поездов. Таксомоторные компании взяли на себя обязательство не повышать тарифы на пасхальные праздники.

Ожидается, что общее число пассажиров общественного транспорта Москвы в день Пасхи превысит восемь миллионов человек.

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