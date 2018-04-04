Новости Москва Инфо

Россия получила ответы на направленные в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) вопросы по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Да, мы получили ответы, — подтвердил он. — Они изучаются».

«По существу получен ответ только на один вопрос», — уточнили в представительстве, но подробностей не предоставили.

Ранее Россия предъявила список вопросов по «делу Скрипаля». В него, в частности, вошло несколько вопросов, касающихся предоставленных Лондоном данных Техсекретариату ОЗХО: направляла ли британская сторона дополнительную информацию по собственному национальному расследованию, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата, а также намерена ли организация поделиться с Россией информацией, которую предоставили британцы. В перечень вошли и вопросы к самой организации: кто возглавлял группу экспертов ОЗХО, посетившую Великобританию, какие специалисты вошли в ее состав, сколько времени они проработали и с кем взаимодействовали.

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