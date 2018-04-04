Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в московском ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице, сообщили в столичном ГУ МЧС России.

На месте пожара используют беспилотник и тепловизор для разведки. Кроме того, привели в готовность два вертолета Ка-32.

Сообщение о возгорании в ТРЦ на Малой Семеновской, 28/19 поступило в 12:32. Общая площадь четырехэтажного здания – 10 тыс. кв. м. Пожару присвоили второй класс сложности. Из здания эвакуировали 115 человек. Известно о двух пострадавших.

ТЦ "Персей у детей" открыли в 2009 году. В торговом центре находятся магазины с детскими товарами. На четвертом этаже располагается детский клуб "Афина".

дата публикации 4.04.2018

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