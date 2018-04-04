Автомагистраль

Подвергшийся пожару торговый центр «Персей» рекомендуют объезжать всем автомобилистам Москвы.



ЦОДД предупреждает всех обизменениях в движении транспорта на Малой Семеновской и Измайловской улицах.

Пожар возник по адресу:Малая Семеновская, 28. Рядом с детским торговым центром необходимо объезжать место возгорания.



ул. Малая Семёновская, Семёновский переулок, ул. Измайловская не могут пропустить транспорт. Идет непрерывная работа оперативных служб на месте происшествия.

Местом возгорания стал склад на шестом этаже с площадьюпожара восемьдесят квадратных метров. В данный момент времени пожар ликвидирован.

дата публикации 4.04.2018

.