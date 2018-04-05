Новости Москва Инфо

Совместное предложение России, Китая и Ирана по расследованию отравления бывшего сотрудника ГРУ в Солсбери не поддержали западные партнеры в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Он отметил, что предложение России и ее союзников не поддержали необходимые две трети членов исполкома ОЗХО.

Между тем, согласно процедуре организации, для одобрения исполнительным советом нужно получить две трети голосов, то есть 28 из 41.

«Мы внесли выверенное предложение, но не встретили понимания со стороны западных партнеров, которые унизились до клеветнических нападок в отношении РФ и измышлений. России пришлось жестко ответить на эти заявления», — сказал Шульгин на пресс-конференции.

По его словам, страны предлагали отвести важную роль генеральному директору техсекретариата ОЗХО Ахмеду Узюмджю. Постпред отметил, что у авторов проекта была уверенность, что если генсек техсекретариата ОЗХО «подхватит эту миссию, это знамя, можно будет добиться нужного результата, пролить свет» на «дело Скрипаля».

России потребовала созыва заседания Совета безопасности ООН в связи с отравлением двойного шпиона Скрипаля и его дочери в Великобритании.

дата публикации 5.04.2018

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