Все материалы (фотографии, воспоминания, письма) будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва», а оригиналы сразу же возвращены владельцам. К шествию «Бессмертного полка» 9 мая в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения.

Также все желающие могут внести информацию об участниках Великой Отечественной войны, не выходя из дома – через сайт проекта «Бессмертный полк – Москва» http://polkmoskva.ru/ . При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями.

На сегодняшний день в электронную книгу памяти «Бессмертный полк – Москва» внесено более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны. Шествие 9 мая 2017 года собрало более 850 тысяч москвичей, разделивших с участниками акции памяти свои семейные истории и личную гордость за героев Войны.

Центры госуслуг открыты в каждом районе Москвы и работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманский офис – с 10 утра до 10 вечера.

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