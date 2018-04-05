Московская жизнь
Проект «Бессмертный полк» – в центрах госуслуг «Мои Документы»
В преддверии празднования Дня Победы «Мои Документы» напоминают, что в центрах госуслуг проходит проект «Бессмертный полк». Москвичи могут прийти в любой из 128 центров и поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных, близких, соседях – участниках Великой Отечественной войны. Мы продолжаем традицию, зародившуюся в 2015 году. Проект действует в центрах в течение всего года, но ближе к празднику пользуется особой популярностью у жителей..
Все материалы (фотографии, воспоминания, письма) будут бережно отсканированы и размещены в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва», а оригиналы сразу же возвращены владельцам. К шествию «Бессмертного полка» 9 мая в центрах госуслуг бесплатно распечатают в формате А4 фотографии героев Великой Отечественной войны. С каждым посетителем, кто оставил заявку на бесплатное изготовление фото, свяжутся сотрудники центров госуслуг и пригласят для его получения.
Также все желающие могут внести информацию об участниках Великой Отечественной войны, не выходя из дома – через сайт проекта «Бессмертный полк – Москва» http://polkmoskva.ru/. При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями.
На сегодняшний день в электронную книгу памяти «Бессмертный полк – Москва» внесено более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны. Шествие 9 мая 2017 года собрало более 850 тысяч москвичей, разделивших с участниками акции памяти свои семейные истории и личную гордость за героев Войны.
Центры госуслуг открыты в каждом районе Москвы и работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманский офис – с 10 утра до 10 вечера..
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