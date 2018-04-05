Происшествия

Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке за сутки увеличилась на 20 тысяч гектаров. Вспыхнули более 20 новых природных пожаров.

Всего действовали 53 возгорания, сообщает в четверг пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Большая часть возгораний пришлась на Амурскую область, где за сутки выгорело 18,9 тыс. га. Возгорания регистрировались в Приморском крае, в Еврейской АО и одно в Хабаровском крае. К вечеру среды на Дальнем Востоке ликвидировать удалось 15 возгораний, продолжают тушить еще 38 пожаров.

«Опасности населенным пунктам нет, поскольку вокруг них еще осенью были проведены отжиги. На территории района горит не лес, а сухая трава. Ситуацию осложняет сильный ветер, скорость которого в ночные часы доходила до 20 м/с, а также минусовые температуры», — сказал глава Шимановского района Сергей Алипченко.

Всего с начала пожароопасного периода 2018 года в округе зарегистрировали 150 лесных пожаров на площади 37,3 тыс. гектаров. В прошлом году в это время было 119 пожаров на площади 54,7 тыс. га. Особый противопожарный режим в настоящее время действует в 18 районах Амурской области, в одном районе и городском округе в Приморье.

дата публикации 5.04.2018

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