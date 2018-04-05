Кремль не располагает информацией о допросах и обысках крупных российских бизнесменов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно об информации, поступавшей от представителей российского крупного бизнеса на этот счет», — сказал Песков.

При этом выражение «российские олигархи» представитель Кремля назвал «неуместным». Пресс-секретарь также отказался комментировать сообщения СМИ о намерении Вашингтона включить в черный список до шести российских олигархов.

«Каких-либо официальных подтверждений этим сообщениям мы не видим. Основываться на сообщениях СМИ мы не можем. Дождемся официальных сообщений», — пояснил он.

Ранее телеканал CМИ сообщили об обысках бизнесменов из России. По данным телеканала СМИ, двоих «российских олигархов» допросили представители спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США.

Имена бизнесменов не раскрываются.

дата публикации 5.04.2018

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