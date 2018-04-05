Экономика
Cуществует два метода ускорения ВВП
Алексей Кудрин находит только два способа для увеличения темпов роста экономики на уровне выше четырех процентов.
Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, назвали два способа достичь темпов роста экономики России на уровне выше 4%.
Как следует из подготовленного ЦСР доклада «Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России», первый способ — «добавить в нее (экономику — ред.)» 4,6 млн занятых и 40 трлн рублей дополнительных инвестиций в основной капитал (сверх тех, что и так ожидаются). Второй вариант — увеличить совокупную факторную производительность (показатель, учитывающий эффективность труда, капитала и технологического прогресса, а также инфраструктуры и качества рыночных и регулятивных институтов).
Ранее о задаче увеличить ВВП на душу населения в полтора раза президент РФ Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию. Пока же темпы роста в России заметно ниже среднемировых — в 2017 году ВВП вырос на 1,5%. Мировой рост экономики, по оценкам Всемирного банка, составил 3% (2,3% в развитых странах и 4,3% — в развивающихся). В 2018 году Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на 3,1%, а российского — на 1,7% (Минэкономразвития позитивнее — его прогноз составляет 2,1%).
Эксперты ЦСР полагают, что России нужно увеличить производительность труда, чтобы устранить отставание от других стран, однако пока «наблюдаются низкий уровень инновационного потенциала, недостаточно высокая результативность научно-технологической деятельности, скромные результаты в области цифровизации и платформизации экономики».
В технологическую революцию Россия включается с «запозданием», а ее позиции все еще слабые, несмотря на популярность модернизационной повестки. Вклад совокупной факторной производительности в рост ВВП «невелик», считают в ЦСР.
Предложения ЦСР, который готовил экономическую программу для Путина, делятся на несколько блоков. Во-первых, необходима модернизация традиционных секторов — ТЭК, АПК, металлургии, горнодобывающей промышленности и других. Для этого правительство могло бы институционально закрепить новые принципы оценки развития технологий, которые повысят качество технологического менеджмента.
Второй блок — расширение доли высокотехнологичных секторов с нынешних менее 1% ВВП до 10% через 6 лет. ЦСР предлагает «масштабировать» меры Национальной технологической инициативы (госпрограмма по поддержке перспективных отраслей). Следует создать «консорциумы в формате инвестиционно-технологических партнерств» по примеру других стран — они «восполнят дефицит кооперационной культуры» и расширят горизонт планирования.
Третий блок касается цифровизации, которая «выражается не только в замене аналоговых систем управления цифровыми, но и в интеллектуализации технологических объектов и систем». Цифровизация должна затронуть, в том числе, «критические» сектора инфраструктуры: здравоохранение, науку, банки, ТЭК (включая оборонку и атомную энергетику), госуправление, уверены эксперты.
ЦСР также предлагает переориентировать институты развития с финансирования низкорисковых проектов (в основном это поздние этапы инвестиционного цикла) на проекты ранних стадий, «которые могут стать основой для будущих технологических прорывов».
Пятый блок в работе ЦСР — формирование и сохранение научной базы, для которой нужна реформа управления наукой. Так, эксперты считают нужным создать новый федеральный орган исполнительной власти, который будет заниматься нормативно-правовым регулированием в сфере высшего образования и науки.
дата публикации 5.04.2018.
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