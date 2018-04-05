Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, назвали два способа достичь темпов роста экономики России на уровне выше 4%.

Как следует из подготовленного ЦСР доклада «Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России», первый способ — «добавить в нее (экономику — ред.)» 4,6 млн занятых и 40 трлн рублей дополнительных инвестиций в основной капитал (сверх тех, что и так ожидаются). Второй вариант — увеличить совокупную факторную производительность (показатель, учитывающий эффективность труда, капитала и технологического прогресса, а также инфраструктуры и качества рыночных и регулятивных институтов).

Ранее о задаче увеличить ВВП на душу населения в полтора раза президент РФ Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию. Пока же темпы роста в России заметно ниже среднемировых — в 2017 году ВВП вырос на 1,5%. Мировой рост экономики, по оценкам Всемирного банка, составил 3% (2,3% в развитых странах и 4,3% — в развивающихся). В 2018 году Всемирный банк ожидает роста мирового ВВП на 3,1%, а российского — на 1,7% (Минэкономразвития позитивнее — его прогноз составляет 2,1%).

Эксперты ЦСР полагают, что России нужно увеличить производительность труда, чтобы устранить отставание от других стран, однако пока «наблюдаются низкий уровень инновационного потенциала, недостаточно высокая результативность научно-технологической деятельности, скромные результаты в области цифровизации и платформизации экономики».

В технологическую революцию Россия включается с «запозданием», а ее позиции все еще слабые, несмотря на популярность модернизационной повестки. Вклад совокупной факторной производительности в рост ВВП «невелик», считают в ЦСР.

Предложения ЦСР, который готовил экономическую программу для Путина, делятся на несколько блоков. Во-первых, необходима модернизация традиционных секторов — ТЭК, АПК, металлургии, горнодобывающей промышленности и других. Для этого правительство могло бы институционально закрепить новые принципы оценки развития технологий, которые повысят качество технологического менеджмента.

Второй блок — расширение доли высокотехнологичных секторов с нынешних менее 1% ВВП до 10% через 6 лет. ЦСР предлагает «масштабировать» меры Национальной технологической инициативы (госпрограмма по поддержке перспективных отраслей). Следует создать «консорциумы в формате инвестиционно-технологических партнерств» по примеру других стран — они «восполнят дефицит кооперационной культуры» и расширят горизонт планирования.

Третий блок касается цифровизации, которая «выражается не только в замене аналоговых систем управления цифровыми, но и в интеллектуализации технологических объектов и систем». Цифровизация должна затронуть, в том числе, «критические» сектора инфраструктуры: здравоохранение, науку, банки, ТЭК (включая оборонку и атомную энергетику), госуправление, уверены эксперты.

ЦСР также предлагает переориентировать институты развития с финансирования низкорисковых проектов (в основном это поздние этапы инвестиционного цикла) на проекты ранних стадий, «которые могут стать основой для будущих технологических прорывов».

Пятый блок в работе ЦСР — формирование и сохранение научной базы, для которой нужна реформа управления наукой. Так, эксперты считают нужным создать новый федеральный орган исполнительной власти, который будет заниматься нормативно-правовым регулированием в сфере высшего образования и науки.

дата публикации 5.04.2018

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