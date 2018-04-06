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Происшествия

Несколько часов эскалатор на станции «Комсомольская» не будет работать

Фото: © Фото ИА «Росбалт»

Несколько часов эскалатор на станции «Комсомольская» не будет работать

ИА «РОСБАЛТ» 06 апреля 2018г., 10:58

Для замены поручня перекроют один из чеииырех эскалаторов на станции метрополитена

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Один из четырех эскалаторов на станции метро «Комсомольская» в пятницу вечером планируется закрыть на профилактику.

Как сообщает единый транспортный портал, он будет выведен из эксплуатации на 12 часов для замены поручня — с 22:00 6 апреля до 10:00 7 апреля. В указанные часы вводится особый режим работы смежных эскалаторов.

Так, два эскалатора будут работать на спуск и подъем, третий будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока.

дата публикации 6.04.2018

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