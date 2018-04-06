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Происшествия
Несколько часов эскалатор на станции «Комсомольская» не будет работать
Для замены поручня перекроют один из чеииырех эскалаторов на станции метрополитена.
Один из четырех эскалаторов на станции метро «Комсомольская» в пятницу вечером планируется закрыть на профилактику.
Как сообщает единый транспортный портал, он будет выведен из эксплуатации на 12 часов для замены поручня — с 22:00 6 апреля до 10:00 7 апреля. В указанные часы вводится особый режим работы смежных эскалаторов.
Так, два эскалатора будут работать на спуск и подъем, третий будет реверсироваться в зависимости от пассажиропотока.
дата публикации 6.04.2018.
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