МИД Великобритании направил в посольство РФ срочную ноту с информацией о состоянии здоровья дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. Ранее она подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в городе Солсбери. Юлии Скрипаль передали предложение о предоставлении консульского доступа, сообщил пресс-секретарь диппредставительства.

"Сразу после окончания сегодняшней пресс-конференции посла Александра Яковенко мы получили срочную ноту МИД Великобритании. Как информировал нас Форин-офис, после того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа", – цитирует представителя посольства РИА Новости. Он отметил, что пострадавшая должна будет сама решить, готова ли она воспользоваться предложением со стороны РФ.

Собеседник агентства отметил, что посольство сообщило имена и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые незамедлительно поедут в Солсбери при получении согласия. "Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки", – отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что женщина очнулась более недели назад и заговорила. Сейчас она идет на поправку. Юлия попросила уважать ее личную жизнь и жизнь ее семьи во время выздоровления, сам инцидент она охарактеризовала как "сбивший с толку".

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом A234.

Великобритания считает, что к покушению причастна Россия. Москва категорически отрицает участие в инциденте.

дата публикации 6.04.2018

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