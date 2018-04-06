«Частный сектор себя не оправдал: он идет по пути собственного обогащения, а в итоге нас грабят не иностранные захватчики, а наши же граждане! Или взять прессу. Если дать им полную свободу, они погубят любую страну! Надо сохранить роль государства!»-cказал Владимир Жириновский

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