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Москва

Владимир Жириновский считает, что частный сектор себя не оправдал

www.topnews.ru 06 апреля 2018г., 14:21

Депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение о частном секторе.

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«Частный сектор себя не оправдал: он идет по пути собственного обогащения, а в итоге нас грабят не иностранные захватчики, а наши же граждане! Или взять прессу. Если дать им полную свободу, они погубят любую страну! Надо сохранить роль государства!»-cказал Владимир Жириновский

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