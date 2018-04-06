Будем здоровы

Американские ученые также выяснили, какая диета поможет не набрать вес тем, кто бросил курить.

Здоровье курильщиков на диете страдает значительно больше, чем у некурящих. По словам ученых, из-за вредных веществ, которые попадают в организм с табачным дымом, индивид начинает чувствовать себя хуже при сокращении ежедневной нормы калорий.

Ученые из США проанализировали данные об образе жизни 5293 взрослых американцев и обнаружили, что курильщики и некурящие склонны по-разному подходить к выбору пищи. Потребители табака чаще предпочитали еду с более высокой энергетической плотностью: по объему они съедали меньше, но калорийность их рациона оказывалась выше, чем у некурящих. Также курящие реже ели свежие фрукты и овощи. Эти особенности диеты могут повысить риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Среднюю энергетическую плотность рациона участника вычисляли с учетом его роста и веса, физической активности, пола и возраста. Людей поделили на три группы: курильщиков, некурящих и тех, кто отказался от табака, но в прошлом долгое время употреблял его.

Средняя энергетическая плотность рациона некурящих составляла 1,79 ккал/г, а тех, кто курил каждый день, — 2,02 ккал/г. У отказавшихся от сигарет она равнялась 1,84 ккал/г. Некурящие обычно предпочитают более разнообразную пищу: в их рационе больше овощей, фруктов и продуктов с высоким содержанием пищевых волокон — круп и орехов.

По словам авторов работы, эти сведения могут помочь бросить курить тем, кто опасается набрать вес после отказа от вредной привычки. Чтобы снизить риск появления лишнего веса, бывшим курильщикам рекомендуют добавить в свой рацион менее «плотные» и сытные, но более полезные продукты.

дата публикации 6.04.2018

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