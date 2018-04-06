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Образование/Карьера

'Экспоцентр' предоставит площадку для ярмарки вакансий

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

"Экспоцентр" предоставит площадку для ярмарки вакансий

M24.ru 06 апреля 2018г., 15:10

Стартует общегородская ярмарка вакансий пройдет 11 апреля

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В "Экспоцентре" на Пресне 11 апреля пройдет открытая общегородская ярмарка вакансий, сообщает пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения.

Ярмарка соберет на своей площадке более 80 работодателей столицы. В ней также примут участие образовательные учреждения и кадровые агентства. Ее посетители смогут пообщаться с работодателями, обсудить условия труда и пройти первичное собеседование.

Также можно будет посетить различные мастер-классы, тренинги по эффективному поиску работы в Сети, успешному собеседованию с работодателем, составлению конкурентоспособного резюме, альтернативным способам занятости, открытию собственного дела.

Можно будет узнать о возможности профобучения и дополнительного профессионального образования, пройти профориентационное тестирование и получить консультацию по вопросу трудоустройства.

дата публикации 6.04.2018

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