12 марта скончался его предшественник на этой должности.



Народный артист СССР Олег Табаков не успел оставить пожеланий о приемнике. Первым человеком, которому предложили возглавить "Табакерку" стал Машков и хорошо обдумав решение он дал свое согласие на вступление в должность.

Владимир Машков окончил школу-студию МХАТ в 1990 году под руководством Табакова.



Три спектакля были поставлены им на сцене этого театра.

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