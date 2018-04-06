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Персона
Владимир Машков стал худруком "Табакерки"
Труппе театра Владимира Машкова представили в качестве художественного руководителя.
12 марта скончался его предшественник на этой
должности.
Народный артист СССР Олег Табаков не успел оставить пожеланий о приемнике. Первым человеком, которому предложили возглавить "Табакерку" стал Машков и хорошо обдумав решение он дал свое согласие на вступление в должность.
Владимир Машков окончил школу-студию МХАТ в 1990 году под
руководством Табакова.
Три спектакля были поставлены им на сцене этого театра.
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