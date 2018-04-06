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Персона

Владимир Машков стал худруком 'Табакерки'

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Машков стал худруком "Табакерки"

M24.ru 06 апреля 2018г., 15:14

Труппе театра Владимира Машкова представили в качестве художественного руководителя

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12 марта скончался его предшественник на этой должности.

Народный артист СССР Олег Табаков не успел оставить пожеланий о приемнике. Первым человеком, которому предложили возглавить "Табакерку" стал Машков и хорошо обдумав решение он дал свое согласие на вступление в должность.

Владимир Машков окончил школу-студию МХАТ в 1990 году под руководством Табакова.

Три спектакля были поставлены им на сцене этого театра.

 

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