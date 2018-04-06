Здесь интересно

C 4 по 8 апреля в сети "КАРО" пройдет XXI фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E. Уже более 20 лет фестиваль знакомит российских зрителей с современным итальянским кинематографом, предоставляя возможность одними из первых увидеть лучшие фильмы Италии последних лет, а также обсудить увиденное с создателями картин.

В этому году в программе фестиваля будет представлено 11 фильмов различных жанров: комедии, драмы, триллеры, короткометражное кино.

Открытие фестиваля состоится 4 апреля в 20:00 в киноцентре "Октябрь". Фильмом открытия станет комедия "Дуэль Сомелье" режиссера Николаса Каррераса. По сюжету, главный герой фильма, роль которого исполняет знаменитый сомелье Чарли Артураола, внезапно теряет обоняние и оказывается без работы. Но через какое-то время его способности возвращаются, и Чарли готов пойти на самые неожиданные поступки, чтобы вернуть свою репутацию.

Гостями открытия станут директор фестиваля N.I.C.E Вивиана дель Бьянко, а также создатели "Дуэли сомелье": продюсер Лино Пуйя и исполнитель главной роли, сомелье.

дата публикации 6.04.2018

.