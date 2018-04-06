Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ключевой аргумент Великобритании о причастности Москвы к инциденту в Солсбери "рассыпался".

Постпред напомнил, что эксперты в Портон-Дауне не смогли подтвердить происхождение вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Все это означает, что на наших глазах рассыпался главный аргумент британской стороны о несомненно российском происхождении вещества, на базе которого строилась вся система так называемых доказательств о высокой степени вероятности причастности России", – подчеркнул Небензя.

Постпред РФ выступил на открытом заседании Совета Безопасности ООН 5 апреля.

Покушение на Скрипалей произошло 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению веществом "Новичок" причастна Россия. Москва это категорически отрицает.

дата публикации 6.04.2018

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