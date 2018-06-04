Новости Москва Инфо

Продажу крепкой алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре ограничат в Москве 11 и 12 июня в местах массовых гуляний, а также на площадках городского фестиваля "День России. Московское время". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В местах проведения массовых мероприятий во время празднования Дня России 11 и 12 июня будет ограничена продажа крепких спиртных напитков в любой таре, а также прохладительных напитков в стеклянной таре», - сообщили в пресс-службе.

Ограничить продажу алкоголя должны также и те кафе, рестораны и магазины, которые располагаются рядом с площадками городского фестиваля "День России. Московское время".

«Данная мера необходима для предотвращения травматизма, а также для профилактики противоправных действий в местах массовых гуляний», - уточнили в пресс-службе.

Магазинам, ресторанам и кафе, расположенным вблизи массовых мероприятий, рассылаются рекомендации по ограничению продажи алкогольной продукции, а контроль за соблюдением соответствующего распоряжения осуществляется управами районов столицы.

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