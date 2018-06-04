Автомагистраль

Движение транспорта в районе СК «Олимпийский» ограничат 8 июня из-за проведения массового мероприятия.





Так, в связи с проведением массового мероприятия, 8 июня с 15:00 до 20:00 на ул. Дурова от ул. Щепкина до въезда на территорию СК «Олимпийский» будет ограничено движение автомобилей.



Ограничения будут действовать на одной полосе.



Согласно открытым данным, 8 июня в СК «Олимпийский» будет проходить премия Муз-ТВ 2018 «Трансформация».

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