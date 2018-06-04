Детский Чемпионат России по караоке «КАРАОЛЬКА» - это Чемпионат, в котором определяются лучшие юные исполнители караоке страны и, благодаря которому, осуществляется дальнейшее их участие на Международных Вокальных Конкурсах. Детский Чемпионат РОССИИ по караоке - это конкурс, который для юных и талантливых исполнителей может стать началом развития их детского исполнительского и творческого пути, стимулированием и становлением интереса к дальнейшему развитию творческих способностей в области эстрадной вокальной деятельности.



В этом году помимо Москвичей, примут участие лучшие вокалисты из Саратовской области, Краснодара, Красноярска, Иркутска, Самары, Астрахани.



На протяжении конкурсного дня юных исполнителей будет оценивать профессиональное жюри, в жюри конкурса продюсеры, композиторы, поэты-песенники, популярные исполнители, партнёры конкурса. Финалисты Детского Чемпионата России по караоке «Караолька», имеют возможности заключения агентского и продюсерского договора с компанией «Русский Музыкальный Банк» с целью более быстрой творческой реализации. Среди призов конкурса - запись на профессиональных студиях, песни под ключ, участие победителей в зарубежных конкурсах ;

Чемпионате «Караолька-СНГ», Евроазиатский Чемпионат по караоке среди детей, где они будут представлять РОССИЮ.



Три основные возрастные категории с 7 до 10 лет и с 11 до 13 лет, с 14 до 17лет! И внеконкурсная категория «Гномы»- от 4 до 6 лет.

Все участники будут награждены дипломами и медалями, а также партнеры Чемпионата предоставят конкурсантам памятные призы:



Генеральный продюсер конкурса- Бебинг Михаил Юрьевич



Исполнительный продюсер- Кристен ТЮ +7(901)5313175

Аккредитация прессы - Директор по информационной политике



Анна Терехова anny42@yandex.ru

www.karaolka.ru https://vk.com/karaollka, https://www.facebook.com/groups/karaolka/

Адрес проведения Москва.

Станция Метро Маяковская гостиница «ПЕКИН»

bar2545.ru

сбор гостей в 12-00.

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