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Московская жизнь

Детско-юношеский чемпионат России по караоке «Караолька»

Детско-юношеский чемпионат России по караоке «Караолька»

04 июня 2018г., 15:42

19  мая  2018 г в новом шикарном Караоке – баре  «25:45» (что находится в гостинице Пекин) пройдёт финал 4-ого  детско-юношеского  Чемпионата России по караоке " КАРАОЛЬКА-2018".

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Детский Чемпионат России по караоке «КАРАОЛЬКА» - это Чемпионат, в котором определяются лучшие  юные исполнители караоке страны и, благодаря которому, осуществляется дальнейшее их участие на Международных Вокальных Конкурсах. Детский Чемпионат РОССИИ  по караоке - это конкурс, который для  юных и талантливых исполнителей может стать началом  развития их детского исполнительского и творческого пути, стимулированием и становлением  интереса к дальнейшему развитию творческих способностей в области эстрадной вокальной деятельности.

В этом году помимо Москвичей, примут участие лучшие вокалисты из Саратовской области, Краснодара, Красноярска, Иркутска, Самары, Астрахани.

На протяжении конкурсного  дня юных исполнителей будет оценивать профессиональное жюри, в  жюри конкурса продюсеры, композиторы, поэты-песенники, популярные исполнители, партнёры конкурса. Финалисты  Детского Чемпионата России по караоке  «Караолька», имеют возможности заключения агентского и продюсерского договора с компанией  «Русский Музыкальный Банк» с целью более быстрой творческой реализации. Среди призов конкурса - запись на профессиональных студиях, песни под ключ, участие победителей в зарубежных конкурсах ;

Чемпионате «Караолька-СНГ», Евроазиатский Чемпионат по караоке среди детей, где они будут представлять РОССИЮ.

Три основные  возрастные категории с 7 до 10 лет и с 11 до 13 лет, с 14 до 17лет! И внеконкурсная категория «Гномы»- от 4 до 6 лет.
Все участники будут  награждены дипломами и медалями, а также партнеры Чемпионата предоставят конкурсантам памятные призы:

Генеральный продюсер конкурса- Бебинг Михаил Юрьевич

Исполнительный продюсер- Кристен ТЮ +7(901)5313175
Аккредитация прессы - Директор по информационной политике

 Анна Терехова  anny42@yandex.ru
www.karaolka.ru https://vk.com/karaollka, https://www.facebook.com/groups/karaolka/
Адрес проведения Москва.
Станция Метро Маяковская  гостиница «ПЕКИН»
bar2545.ru
сбор гостей в 12-00.

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