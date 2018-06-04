Московская жизнь
Детско-юношеский чемпионат России по караоке «Караолька»
19 мая 2018 г в новом шикарном Караоке – баре «25:45» (что находится в гостинице Пекин) пройдёт финал 4-ого детско-юношеского Чемпионата России по караоке " КАРАОЛЬКА-2018"..
Детский Чемпионат России по караоке «КАРАОЛЬКА» - это
Чемпионат, в котором определяются лучшие юные исполнители караоке страны
и, благодаря которому, осуществляется дальнейшее их участие на Международных
Вокальных Конкурсах. Детский Чемпионат РОССИИ по караоке - это конкурс,
который для юных и талантливых исполнителей может стать началом
развития их детского исполнительского и творческого пути, стимулированием и
становлением интереса к дальнейшему развитию творческих способностей в
области эстрадной вокальной деятельности.
В этом году помимо Москвичей, примут участие лучшие вокалисты из Саратовской области, Краснодара, Красноярска, Иркутска, Самары, Астрахани.
На протяжении конкурсного дня юных исполнителей будет оценивать профессиональное жюри, в жюри конкурса продюсеры, композиторы, поэты-песенники, популярные исполнители, партнёры конкурса. Финалисты Детского Чемпионата России по караоке «Караолька», имеют возможности заключения агентского и продюсерского договора с компанией «Русский Музыкальный Банк» с целью более быстрой творческой реализации. Среди призов конкурса - запись на профессиональных студиях, песни под ключ, участие победителей в зарубежных конкурсах ;
Чемпионате «Караолька-СНГ», Евроазиатский Чемпионат по
караоке среди детей, где они будут представлять РОССИЮ.
Три основные возрастные категории с 7 до 10 лет и с 11 до 13 лет, с 14 до 17лет! И внеконкурсная категория «Гномы»- от 4 до 6 лет.
Все участники будут награждены дипломами и медалями, а также партнеры Чемпионата предоставят конкурсантам памятные призы:
Генеральный продюсер конкурса- Бебинг Михаил Юрьевич
Исполнительный продюсер- Кристен ТЮ +7(901)5313175
Аккредитация прессы - Директор по информационной политике
Анна Терехова anny42@yandex.ru
www.karaolka.ru https://vk.com/karaollka, https://www.facebook.com/groups/karaolka/
Адрес проведения Москва.
Станция Метро Маяковская гостиница «ПЕКИН»
bar2545.ru
сбор гостей в 12-00.
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