Президент РФ Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении США и иных недружественных иностранных государств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия. Они не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

Так, из текста закона было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Перечень возможных мер противодействия сокращен. Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран.

Компаниям США или иных недружественных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

Кроме того, правительство будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

Правительство сможет вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других стран-недоброжелателей.

Вместе с тем, меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами РФ или иностранными гражданами для личного пользования.

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