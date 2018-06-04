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Московская жизнь

Центры госуслуг «Мои Документы» не работают только 12 июня

Центры госуслуг «Мои Документы» не работают только 12 июня

04 июня 2018г., 17:28

В предстоящие праздники для удобства москвичей «Мои Документы» не будут работать только один день – 12 июня. Во все остальные дни центры госуслуг открыты в обычном режиме: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных, флагманский офис в ТРЦ «Афимолл Сити» – с 10 утра до 10 вечера.

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Режим работы органов ЗАГС в праздники отличается:

Дата

Органы ЗАГС – структурные подразделения Управления ЗАГС Москвы

Органы ЗАГС – структурные подразделения ГБУ МФЦ города Москвы

9 июня 2018 г. (суббота)

Работа в полном объеме

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00

Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00

10 июня 2018 г. (воскресенье)

Выходной день

Прием не производится

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00

Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00

11 июня 2018 г. (понедельник)

Выходной день

Прием не производится

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00

Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00

12 июня 2018 г. (вторник)

Выходной, праздничный день

Прием не производится

Выходной, праздничный день.

Прием не производится

13 июня 2018 г. (среда)

Работа в полном объеме

с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)

Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти

Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00

Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00

В столичных центрах проходят мастер-классы и выставки, приуроченные к началу лета и Дню России. Так, 10 июня в центре «Мои Документы» района Внуково пройдет мастер-класс для юных посетителей: сотрудники центра научат изготовлять праздничные поделки в технике оригами.

График всех мероприятий, проходящих в центрах, можно найти на официальном сайте центров госуслуг md.mos.ru. Помимо тематических выставок и мастер-классов, во многих центрах регулярно проходят компьютерные курсы, на которых наши сотрудники научат всех желающих пользоваться порталом городских услуг mos.ru, передавать показания приборов учета, не выходя из дома, предварительно записываться на прием, а также заведут личную электронную почту при необходимости.

Центры госуслуг «Мои Документы» открыты в каждом районе Москвы и работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, и флагманский офис – с 10 утра до 10 вечера.

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