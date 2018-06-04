Режим работы органов ЗАГС в праздники отличается:

Дата Органы ЗАГС – структурные подразделения Управления ЗАГС Москвы Органы ЗАГС – структурные подразделения ГБУ МФЦ города Москвы 9 июня 2018 г. (суббота) Работа в полном объеме с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00) Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 10 июня 2018 г. (воскресенье) Выходной день Прием не производится Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 11 июня 2018 г. (понедельник) Выходной день Прием не производится Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00 12 июня 2018 г. (вторник) Выходной, праздничный день Прием не производится Выходной, праздничный день. Прием не производится 13 июня 2018 г. (среда) Работа в полном объеме с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00) Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00 Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00

В столичных центрах проходят мастер-классы и выставки, приуроченные к началу лета и Дню России. Так, 10 июня в центре «Мои Документы» района Внуково пройдет мастер-класс для юных посетителей: сотрудники центра научат изготовлять праздничные поделки в технике оригами.

График всех мероприятий, проходящих в центрах, можно найти на официальном сайте центров госуслуг md.mos.ru. Помимо тематических выставок и мастер-классов, во многих центрах регулярно проходят компьютерные курсы, на которых наши сотрудники научат всех желающих пользоваться порталом городских услуг mos.ru, передавать показания приборов учета, не выходя из дома, предварительно записываться на прием, а также заведут личную электронную почту при необходимости.

Центры госуслуг «Мои Документы» открыты в каждом районе Москвы и работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера, и флагманский офис – с 10 утра до 10 вечера.

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