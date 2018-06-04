С 4 июня открылся безвизовый въезд в РФ для иностранных граждан, которые намерены посетить матчи ЧМ по футболу.

Въезд на территорию России по паспорту болельщика возможен с полуночи 4 июня по 23:59 15 июля 2018 года, выезд — с 00:00 4 июня по 23:59 25 июля 2018 года (по местному времени).

Иностранцам нужно предъявить FAN ID на паспортном контроле. Въезд возможен как при версии паспорта на заламинированном бланке, так и распечатанной электронной форме.

Заявки на получение паспорта болельщика подали более 980 тыс. болельщиков, около 40% из них — россияне. Такой паспорт тполучил и президент РФ Владимир Путин.

В аэропортах городов, где пройдут матчи турнира, и в восьми автомобильных пунктах пропуска через госграницу РФ в Ленинградской и Калининградской областях будут работать пункты технической поддержки болельщиков. В Москве такие пункты будут расположены в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

В соответствии с межправительственным соглашением, обеспечен безвизовый транзитный проезд через Белоруссию на основании паспорта болельщика.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В матче открытия 14 июня на стадионе «Лужники» сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финальный матч пройдет 15 июля на этом же столичном стадионе

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