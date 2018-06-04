Создан в 2007 году и расположен в Серебряном бору, при этом имеет уникальную конструкцию

Известно, что он по размеру пролета составил приблизительно 409 метра, длина 1460 м и ширина 37 м

Нельзя не заметить, что этот мост находится под острым углом к реке. Пилон создан как большая совокупность арочных элементов, переходящая от одного берега к другому.

C двух сторон расположены экраны для защиты от шума. Внутри арки встроены помещения ресторана и загса, также как и смотровая площадка

Несущие пилоны и ванты красного цвета созданы из жесткого металла и находятся над уровнем воды почти на высоте ста метров.

Полтора километра конструкции моста держатся на 72 вантах над рекой, которые находятся в оболочке диаметром 130 миллиметров из листового металла.

Cтыкуются ванты с дорожным полотном в специальных узлах с парой завинченных болтами маленького диаметра металлических цилиндров, являющихся защитным средством.

Метрогипротранс - разработчик моста. Доехать до него удобнее через ст. м. Полежаевская.

дата публикации: 04.06.2018

источник публикации: путеводитель

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