В соответствии с решением суда арест наложен на активы "Газпрома". Голландские активы направлены на выплату по украинскому "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов.

В результате сотрудники судебных органов замедлят действие активов российского концерна в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Решения Стокгольмского арбитража по спорам российской и украинской газовых компаний вокруг договора о транзите газа приняли в декабре 2017 года и феврале 2018-го. "Газпром" обязали выплатить 2,56 миллиарда долларов за недопоставку газа. Российская компания обжалует решения суда, начата также процедура расторжения контрактов на поставки.

Эксперты выявили нюансы, свидетельствующие о неправовом характере решения спора. Это влечет новое разбирательство с другим составом арбитров.

дата публикации: 5.06.2018

источник публикации: Новости Москвы

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