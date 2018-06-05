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Культура

Написанная рукой Винсента Ван Гога картина продана на аукционе

Написанная рукой Винсента Ван Гога картина продана на аукционе

M24.ru 05 июня 2018г., 13:16

Впервые за двадцать лет картина была выставлена на торгах

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Картину Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах за починкой сетей" продали на аукционе в Париже за семь миллионов евро.

Работу знаменитого нидерландского художника выставили на торги впервые за 20 лет. Первоначально картину оценили 3–5 миллионов евро.

Как уточнили специалисты, Ван Гог написал ее в 1882 году в Голландии.

Ранее сообщалось, что картину итальянского художника Амедео Модильяни "Лежащая обнаженная" выставили на аукцион в Нью-Йорке за рекордные для Sotheby's 150 миллионов долларов. Предыдущий рекорд по стартовой цене принадлежал картине Пабло Пикассо "Алжирские женщины (версия О)". По итогам торгов картина Модильяни ушла с молотка за 157,2 миллиона долларов.

дата публикации: 5.06.2018

источник публикации: Новости Москвы

 

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