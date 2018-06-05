Новости Москва Инфо

Составлен рейтинг регионов РФ с самой благополучной экологией. Лидером стала Тамбовская область, в тройку также вошли Республика Алтай и Алтайский край. Перечень составлен общественной организации "Зеленый патруль".

В десятку самых чистых регионов вошли Курская, Белгородская и Мурманская области. Седьмое место занял Санкт-Петербург, за ним следуют Ульяновская область и Чувашская Республика. Замыкает десятку Республика Коми.

"Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места", – цитируют СМИ председателя правления "Зеленого патруля" Андрея Нагибина.

Шанс на попадание в десятку есть у Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии Москва в текущем перечне заняла 23-ю строчку. Регионом с худшей экологической обстановкой стала Свердловская область, она на 85-м месте.



Аналогичный рейтинг организация составляла и в 2017 году. Тогда первая тройка лидеров была такой же. Худшей оказалась Челябинская область, а Свердловская была на 84-м месте.

дата публикации: 5.06.2018

источник публикации: Новости Москвы

.