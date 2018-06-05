Поступают жалобы от пользователей Instagram о технических неполадках при попытке работать в социальной сети.

Вот только неполный перечень стран, из которых поступают заявки с жалобами на сбой

В момент открытия приложения или при работе с новостями посетители сайта жалуются не могут произвести обновление.

Это не первый сбой такого рода. 18 мая аналогичная ситуация уже была при работе популярной социальной сети, проблемы возникали при обновлении ленты новостей. Skype тоже работает не совсем стабильно. Случился серьезный сбой в конце мая, жертвами стали Великобритания, Япония, Мексика и Филиппины. Из российских городов пострадали Санкт-Петербург и Москва.

дата публикации: 5.06.2018

источник публикации: Новости Москвы

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