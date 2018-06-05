Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу перед визитом в страну. Глава государства ответил на вопросы журналиста Армина Вольфа. В частности, он поинтересовался тем, почему первый зарубежный визит после избрания Путин совершит именно в Австрию и связано ли это с благожелательной политикой в правительства страны отношении России. Например, оно выступает против новых санкций ЕС и не выслало российских дипломатов из‑за "дела Скрипаля".

Президент ответил, что РФ и Австрию связывают давние хорошие отношения. Между Москвой и Веной есть постоянный диалог в сферах политики, безопасности, и экономики. Он также отметил, что за 2017 год товарооборот с этим государством вырос на 40,5 процента. "Мы уважаем позицию Австрии и ее нейтральный статус", – добавил Путин.

Вольф также задал вопрос о том, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине, сообщают "Аргументы недели". На что президент ответил, что таких условий нет и быть не может.

В этом же интервью Владимир Путин прокомментировал свои фотографии с голым торсом, которые публиковали на сайте Кремля, а также ответил на вопрос о том можно ли сравнивать его с царем.

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