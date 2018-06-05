Здесь интересно

ГМП вместе с филиалами устраивает в день рождения великого поэта день открытых дверей.

Это мероприятие организовано в честь 6 июня и непосредственно связано с празднованием этого памятного для всей страны события. Нет русского, который бы не любил этого гениального поэта. Его язык неразрывно связан с русским и в честь этого тоже празнуют 6 июня "День русского языка".

Главное здание музея рядом со станцией метро "Кропоткинская" работает в этот день с открытыми дверями. Специальная праздничная программа организована дирекцией музея, войти и посмотреть выставки с концертами можно будет бесплатно. В дополнение к этому на Пушкинской площади запланирован флешмоб



Знаменитое и воплощенное многими поколениями москвичей стихотворение "Я вас любил…" собравшиеся прочтут хором. Поэт не успел узнать как глубоко отозвались его строфы в последующих поколениях любящих и любимых русских.



Далее по сценарию участие в празднике примут студенты театральных вузов.

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