Здесь интересно

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День, который помнит вся страна, или "Спасибо, Пушкин!"
В день рождения Пушкина музей откроет двери всем желающим ознакомиться с экспонатами.
ГМП вместе с филиалами устраивает в день рождения великого поэта день открытых дверей.
Это мероприятие организовано в честь 6 июня и непосредственно связано с празднованием этого памятного для всей страны события. Нет русского, который бы не любил этого гениального поэта. Его язык неразрывно связан с русским и в честь этого тоже празнуют 6 июня "День русского языка".
Главное здание музея рядом со станцией метро "Кропоткинская"
работает в этот день с открытыми дверями. Специальная праздничная программа
организована дирекцией музея, войти и посмотреть выставки с концертами можно
будет бесплатно. В дополнение к этому на Пушкинской площади запланирован
флешмоб
Знаменитое и воплощенное многими поколениями москвичей стихотворение "Я вас любил…" собравшиеся прочтут хором. Поэт не успел узнать как глубоко отозвались его строфы в последующих поколениях любящих и любимых русских.
Далее по сценарию участие в празднике примут студенты театральных вузов.
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