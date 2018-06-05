Многие сходятся во мнении, что не было моста оригинальнее, чем висячий Крымский мост в советские времена.

Создан в 1938 году при соединении Крымской площади с улицей Крымский Вал.

Траектория перемещения транспортного потока проходит в направлении кольцевой магистрали

Крымская площадь расположилась в западной части перед ним, на ней находится эстакада. Функциональная нагрузка эстакады - роль развязки на разных уровнях.

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