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Московская жизнь
Достопримечательности столицы:Крымский мост
Ходят слухи среди москвичей, что этот мост обладает невероятной мистической силой.
Многие сходятся во мнении, что не было моста оригинальнее, чем висячий Крымский мост в советские времена.
Создан в 1938 году при соединении Крымской площади с улицей Крымский Вал.
Траектория перемещения транспортного потока проходит в направлении кольцевой магистрали
Крымская площадь расположилась в западной части перед ним, на ней находится эстакада. Функциональная нагрузка эстакады - роль развязки на разных уровнях.
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