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Московская жизнь

Достопримечательности столицы:Крымский мост

Фото: www.flickr.com

Достопримечательности столицы:Крымский мост

05 июня 2018г., 20:28

Ходят слухи среди москвичей, что этот мост обладает невероятной мистической силой

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Многие сходятся во мнении, что не было моста оригинальнее, чем висячий Крымский мост в советские времена.

Создан в 1938 году при соединении  Крымской площади с улицей Крымский Вал.

Траектория перемещения транспортного потока  проходит в  направлении  кольцевой магистрали

Крымская площадь расположилась в западной части перед ним, на ней находится эстакада. Функциональная нагрузка эстакады - роль развязки на разных уровнях.

 

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