Правительство РФ выделит 1,55 млрд рублей субсидий российским организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения на частичную компенсацию затрат, связанных с созданием системы послепродажного обслуживания.

Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что за счет выделенных средств будет создано не менее 30 сервисных центров по послепродажному обслуживанию продукции этих отраслей машиностроения.

Предполагается, что субсидии будут способствовать развитию экспорта продукции автомобилестроения, сельскохозяйственного железнодорожного машиностроения, дополнительной загрузке производственных мощностей, в том числе в смежных отраслях.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 30 мая.

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