В этой поездке оркестр под управлением Михаила Плетнёва будет исполнять сочинения Бетховена, Чайковского, Глазунова, Грига, Стравинского, Рахманинова и Шостаковича, а среди солистов, которые примут участие в концертах РНО, - пианисты Шио Окуи, Томохару Ушида, Кёхей Сорита, скрипачи Цзень Юй-Чень, Майю Кишима, Эстер Ю.

Одним из кульминационных моментов тура станет концерт Российского национального оркестра в Токио 12 июня, которым официально открывается культурная программа Года России в Японии. Те, кто сможет попасть в этот вечер в SuntoryHall, услышат Чайковского - «Меланхолическую серенаду», солировать в ней будет Майю Кишима, и оперу «Иоланта» в концертном исполнении, в котором будут задействованы как российские, так и японские музыканты.

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