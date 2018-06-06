Культура
Российский национальный оркестр отправляется в азиатский тур
Начнется он 8 июня концертом в Тайбэе и завершится 28 июня в Сеуле. В гастрольном графике коллектива – три страны (Тайвань, Япония, Корея) и 14 концертов..
В этой поездке оркестр под управлением Михаила Плетнёва будет исполнять сочинения Бетховена, Чайковского, Глазунова, Грига, Стравинского, Рахманинова и Шостаковича, а среди солистов, которые примут участие в концертах РНО, - пианисты Шио Окуи, Томохару Ушида, Кёхей Сорита, скрипачи Цзень Юй-Чень, Майю Кишима, Эстер Ю.
Одним из кульминационных моментов тура станет концерт Российского национального оркестра в Токио 12 июня, которым официально открывается культурная программа Года России в Японии. Те, кто сможет попасть в этот вечер в SuntoryHall, услышат Чайковского - «Меланхолическую серенаду», солировать в ней будет Майю Кишима, и оперу «Иоланта» в концертном исполнении, в котором будут задействованы как российские, так и японские музыканты..
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