Англия с Коста-Рикой встречались в групповом раунде бразильского Мундиаля. Как пройдет товарищеский поединок этих сборных накануне российского высшего футбольного форума? – подробности в прогнозе наших экспертов.

Сборная Англии провалилась на французском Евро, уступив исландцам дорогу в четвертьфинал. Реакция федерации футбола страны была предсказуемой - на тренерской скамье произошла замена, Гарет Саутгейт принял команду у Роя Ходжсона. Его подопечным не составило труда выиграть в своей отборочной группе к российскому Мундиалю. «Трем львам» пытались оппонировать словаки, шотландцы и словенцы, а литовцы и мальтийцы попросту были статистами.

Британцы одержали восемь побед в десяти поединках, а еще две игры завершились вничью. Родоначальники футбола показали 100%-й результат в домашних поединках, а на выезде споткнулись в Шотландии и Словении. У лидера было превосходное соотношение забитых и пропущенных мячей – 18:3. Разница +15 выглядит бледно на фоне +39 у немцев и +37 у бельгийцев.

С ноября англичане оттачивают мастерство в товарищеских поединках. За это время было сыграно пять матчей, из которых только два завершились в их пользу. В марте и мае были зафиксированы минимальные победы над Голландией и Нигерией, 0:1 и 2:1, соответственно. В играх с итальянцами, бразильцами и немцами победитель не был определен. Общий счет тех встреч очень скромный – 1:1. Ориентировочный состав хозяев тут.

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики была одним из открытий бразильского Мундиаля. Футболисты этой центрально-американской страны стали победителями группы D, оставив позади Уругвай, Италию и будущего соперника по товарищескому матчу – Англию. В отборе к чемпионату мира в России «трехцветные» вошли в шестерку лучших команд своего региона.

В двухкруговом турнире они заняли второе место, набрав 16 очков в десяти поединках. Лидер и чемпион – Мексика - оторвался на пять пунктов, а третья Панама отстала на три балла. В любом случае, вся троица получила путевки на мировой футбольный форум. Гости отчетного поединка во время квалификации одержали четыре победы и еще дважды проиграли, и сыграли вничью. Дома они были непобедимы, а в гостях уступили будущим участникам ЧМ-2018. Разница забитых и пропущенных мячей – 14:8.

С середины ноября костариканцы провели пять контрольных поединков: два выигрыша (3:0 с Северной Ирландией и 0:1 с Шотландией) и три проигрыша (1:0 с Тунисом и Венгрией, 5:0 с Испанией).

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