Норвегия в очередной раз провалила квалификацию на Чемпионат Мира. Команда Ларса Лагербека не смогла даже навязать борьбу соперникам за вторую строчку. В группе у норвежцев был явный фаворит – сборная Германии, но остальные соперники в лице Чехии и Северной Ирландии, скандинавам были явно по зубам. Однако, вторую Северную Ирландию норвежцы отпустили аж на шесть очков, немцы оторвались на целых 17 пунктов. Сейчас Лагербеку нужно сбалансировать существующий арсенал игроков, чтобы достойно выступить в квалификации на Евро-2020.

Панама не без труда и везения добыла себе заветную путевку на «мундиаль». Предстоящий Чемпионат Мира будет дебютным для национальной сборной Панамы, поэтому подготовка к турниру идет полным ходом. Эрнан Гомес испробовал силы своей команды на Северной Ирландии неделю назад, наставник репетировал предстоящий на «мундиале» матч с англичанами, но репетиция выдалась не слишком удачной – при серьезном преимуществе Панама так и не смогла вскрыть оборону соперника, завершив матч нулевой ничьей.

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