Автомагистраль

Выделенные полосы в Москве обновят по новому стандарту, который предусматривает так называемую «буферную» зону из дорожной разметки, которая отделяет полосу от остального трафика.

Как сообщает единый транспортный портал, количество полос для машин при этом не сокращается, но уменьшается их ширина. Уточняется, что дорожную разметку и знаки обновили на 50 км выделенных полос, в частности на Каширском шоссе, Нижегородской улице и ряде участков в центре города.

Отметим, что в этом году выделенные полосы впервые появятся на улице Академика Королева, Стромынке, на Ломоносовском и Нахимовском проспектах.

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