На стадионах "Лужники" и "Спартак" в Москве установили автоматические станции контроля загрязнения воздуха, рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"В период проведения ЧМ мы усиливаем контроль за состоянием атмосферного воздуха. На время ЧМ будет продолжен весь комплекс работ по мониторингу окружающей среды", – цитируют Кульбачевского СМИ.

Накануне в столице заработал городской пресс-центр чемпионата мира по футболу. Он располагается в Колонном зале Дома Союзов на улице Большая Дмитровка, дом 1.

Пресс-центр для представителей СМИ, которые не получили официальную аккредитацию на ЧМ-2018, будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 до конца турнира 16 июля.



Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.

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