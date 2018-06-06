Образование/Карьера

Свыше 100 сотрудников службы «Дорожный патруль» прошли обучение английскому языку к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом 5 июня сообщил руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.



«Мы рассчитываем, что дорожный патруль окажет большую помощь в совместной работе с сотрудниками ГИБДД в период чемпионата мира. В рамках подготовки к ЧМ свыше 100 сотрудников службы «Дорожный патруль» прошли обучение английскому языку», - сказал Вадим Юрьев.



Он также отметил, что большая часть работы дорожного патруля касается помощи, поэтому сотрудникам важно иметь возможность общаться с гостями чемпионата на одном языке.



Вадим Юрьев добавил, что 25 экипажей дорожного патруля ЦОДД примут активное участие в организации дорожного движения в ходе проведения ЧМ-2018. Они помогут сотрудникам ГИБДД вблизи стадионов и других точек притяжения. Патрульные уже получили значительный опыт взаимодействия с организаторами соревнования и управления потоками болельщиков в ходе Кубка конфедераций FIFA и тестовых матчей. Кроме того, с января 2018 года сотрудники дорожного патруля 330 раз участвовали в мероприятиях, где была необходима регулировка дорожного движения и иные организационные мероприятия. Кроме того, на постоянной основе сотрудники дорожного патруля проходят обучение у ГИБДД.



Руководитель ЦОДД также подчеркнул, что в то время, как региональный центр управления пассажирскими перевозками, созданный на базе ситуационного центра ЦОДД, будет круглосуточно осуществлять контроль за дорожно-транспортной ситуацией в Москве и Московской области на маршрутах движения болельщиков и команд, дорожный патруль сможет осуществлять регулирование и влиять на дорожную ситуацию на местах по указанию ГИБДД. Также дорожный патруль ЦОДД во время ЧМ-2018 совместно с ГИБДД будет обеспечивать перевозку клиентских групп, участвовать в организации движения в непосредственной близости к стадионам.

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