Здесь интересно

Скоро стартует международный урбанистический форум. Мероприятие назначено на 17 - 22 июля. Место проведения - парк «Зарядье».

Улучшить работу и реализовать планы организаторов мероприятия призваны триста волонтеров.

Их будут использовать на девяти направлениях в соответствии с функциональной направленностью и уровнем их подготовки.

Глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщил об основных пунктах программы работы с волонтерами.

Прием заявлений уже начат и их услуги понадобятся при аккредитации участников МУФ, сопровождении иностранных гостей, оказании помощи во время проведения деловой и фестивальнй программ.

Предварительное собеседование с волонтерами поможет ввести их в курс дела и снабдить их необходимой информацией о специфических особенностях различных направлений работы.

Пять дней после этого у волонтеров уйдет на прохождение курса обучения.

Правительство Москвы в нынешнем году отдало распоряжение о проведении МУФ в концертном зале Филармонии в парке «Зарядье»

Ожидается большой приток гостей, по статистическим данным прошлогоднего форума мероприятие пользуется большой популярностью.

Актуальность темы для многих кажется очевидной. Она звучит так: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

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