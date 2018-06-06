Здесь интересно

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Набор волонтеров начинается
Московский урбанистический форум привлечет для работы в свои ряды триста человек.
Скоро стартует международный урбанистический форум. Мероприятие назначено на 17 - 22 июля. Место проведения - парк «Зарядье».
Улучшить работу и реализовать планы организаторов
мероприятия призваны триста волонтеров.
Их будут использовать на девяти направлениях в соответствии с функциональной направленностью и уровнем их подготовки.
Глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин
сообщил об основных пунктах программы работы с волонтерами.
Прием заявлений уже начат и их услуги понадобятся при аккредитации участников МУФ, сопровождении иностранных гостей, оказании помощи во время проведения деловой и фестивальнй программ.
Предварительное собеседование с волонтерами поможет ввести
их в курс дела и снабдить их необходимой информацией о специфических
особенностях различных направлений работы.
Пять дней после этого у волонтеров уйдет на прохождение курса обучения.
Правительство Москвы в нынешнем году отдало распоряжение о проведении МУФ в концертном зале Филармонии в парке «Зарядье»
Ожидается большой приток гостей, по статистическим данным прошлогоднего форума мероприятие пользуется большой популярностью.
Актуальность темы для многих кажется очевидной. Она звучит так: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни»..
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