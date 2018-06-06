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Здесь интересно

Набор волонтеров начинается

Фото: www.flickr.com

Набор волонтеров начинается

Информационный Центр Правительства Москвы 06 июня 2018г., 15:48

Московский урбанистический форум привлечет для работы в свои ряды триста человек

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Скоро стартует международный урбанистический форум. Мероприятие назначено на 17 - 22 июля. Место проведения - парк «Зарядье».

Улучшить работу и реализовать планы организаторов мероприятия призваны триста волонтеров.
Их будут использовать на девяти направлениях в соответствии с функциональной направленностью и уровнем их подготовки.

Глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщил об основных пунктах программы работы с волонтерами.
Прием заявлений уже начат и их услуги понадобятся при аккредитации участников МУФ, сопровождении иностранных гостей, оказании помощи во время проведения деловой и фестивальнй программ.

Предварительное собеседование с волонтерами поможет ввести их в курс дела и снабдить их необходимой информацией о специфических особенностях различных направлений работы.
Пять дней после этого у волонтеров уйдет  на прохождение курса обучения.

Правительство Москвы в нынешнем году отдало распоряжение о проведении  МУФ в концертном зале Филармонии в парке «Зарядье»

Ожидается большой приток гостей, по статистическим данным прошлогоднего форума мероприятие пользуется большой популярностью.

Актуальность темы для многих кажется очевидной. Она звучит так: «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

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Москва-Инфо

   