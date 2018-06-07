Вопросы продолжают поступать, и у вас еще есть шанс. Обратиться к президенту можно через сайт, с помощью мобильного приложения, по SMS, телефону или в соцсетях ("ВКонтакте" и "Одноклассники").

11:29

Также ожидается, что он в онлайн-режиме по конференц-связи Путин свяжется с губернаторами и членами правительства. Ожидать отставок в прямом эфире не стоит, но кого-нибудь наверняка "распекут".

Губернаторам регионов настоятельно рекомендовано не уходить в отпуск, 7 июня находиться на рабочем месте, смотреть «прямую линию» и «быть на связи».

11:28

В этом году на прямую линию поступило уже около 2 млн вопросов. Ожидаемые темы - Чемпионат мира по футболу, повышение пенсионного возраста, проблемы с переработкой мусора.

11:28

В этом году в студии вместе с Путиным не будет аудитории. Президент будет сидеть лишь в компании неназванных пока модераторов. По данным источников, это необходимо для того, чтобы Путин мог максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей, с которыми будут связываться с помощью видео-трансляции.

11:27

В ходе ежегодной прямой линии президент РФ Владимир Путин ответит на вопросы россиян.

Прямая линия с Путиным в этом году проходит в шестнадцатый раз. За это время формат события неоднократно менялся. Продолжительность трансляции тоже меняется. Рекорд пока за 2013 годом - Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут. Правда, после этого за рамки четырех часов президент ни разу не выходил.

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